البايرن يترك الباب مفتوحا أمام ريال مدريد لاستعادة خاميس رودريغيز

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحافية عن نية نادي بايرن ميونخ الألماني بعدم إغلاق الباب أمام المفاوضات المحتملة مع ريال مدريد لإعادة لاعبه الكولومبي المعار من الملكي خاميس رودريغيز؛ حيث ان اللاعب يرغب في العودة لسانتياغو بيرنابيو.

وأكدت الصحف أن صانع الألعاب الكولومبي يرغب الآن في العودة للقلعة البيضاء عقب استقالة زين الدين زيدان من منصبه الذي خلفه في المنصب جولين لوبيتيغي، وعلى الرغم من أن البايرن لديه عقد استعارة لخاميس يمتد لمدة عام آخر مع خيار للشراء بشكل نهائي، لا يريد النادي البافاري الإبقاء على لاعب رغمًا عنه.

وقدم الكولومبي موسمًا جيدًا مع الفريق في 2017-2018، بالإضافة إلى العلاقة الجيدة التي تجمع بين الفريق الألماني وريال مدريد؛ فيما سيضع بطل البوندسليغا هذا الأمر بعين الاعتبار حال أراد تفعيل خيار الشراء للاعب، ولن يدير ظهره لرغبة خاميس بالعودة للريال، لذلك لن يرفض التفاوض للتوصل لاتفاق مع النادي الإسباني.