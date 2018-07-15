أهم 5 أسئلة وردت عبر حساب ” التواصل العدلي ” خلال الأسبوع

الرياض(صدى):

كشف حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل، عن أبرز 5 أسئلة وردت إليه عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، خلال الأسبوع من 24 حتى 28 شوال 1439هـ.

وجاء أول الأسئلة التي استقبلها ” التواصل العدلي ” كالتالي: ” عند تقديم طلب تنفيذ إلكتروني، هل يتم إدخال بيانات الوكيل أولًا أو بيانات صاحب الطلب ؟ ” ، ليجيب الحساب: ” بيانات صاحب القضية – طالب التنفيذ – أولًا، ثم بعد ذلك يتم إدخال بيانات الوكيل ” .

أما السؤال الثاني فكان مفاده: ” كيف استعلم عن قضايا التنفيذ التي تخصني ؟ ” ، وأجاب عليه ” التواصل العدلي ” كالتالي: ” قم بالدخول على بوابة التنفيذ من الرابط التالي، ثم قم باختيار (خدمات أخرى)، ثم الاستعلام برقم الهوية ” .

وردّ ” التواصل العدلي ” على السؤال الثالث الذي جاء نصه كالتالي: ” زوجي غير مؤهل عقليًا، فهل استطيع استخراج صك ولاية على أبنائي ؟ ” ، ليجيب الحساب قائلًا: ” الأصل أن الأب ولي على أبنائه غير البالغين ولاية جبرية لا تحتاج معها إذنًا قضائيًا، فإن قام سبب في الأب يوجب تغيير الولاية كنقص في الأهلية، فالولاية لمن أوصى الأب أن يكون وليًا على أولاده، فإن لم يوجد وصي، أقامت المحكمة من تراه الأصلح لذلك كأم الأولاد أو غيرها ” .

فيما نصّ السؤال الرابع الذي استقبله ” التواصل العدلي ” على: ” أين يتم تقديم دعوى خلع، وهل يتطلب ذلك شهودًا ؟ ” ، فرد الحساب كالتالي: ” تقديم دعوى الخلع من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية ولا يلزم شهودًا ابتداءً، وإذا لم يكن في بلدكم محكمة للأحوال الشخصية فتُقدم الدعوى للمحكمة العامة ” .

أما السؤال الأخير الذي ورد لحساب ” التواصل العدلي ” ، فكان مفاده: ” ما هي شروط إصدار الوكالة الشرعية ؟ وهل يستلزم حضور الموكلين ؟ وما هي المدة القصوى لسريان الوكالة ؟ ” .

وأجاب عليه الحساب كما يلي: ” يستلزم حضور الموكل بهويته الوطنية وبيانات التوكيل ولا يلزم حضور الوكيل، وأقصى مدة ممكنة لسريان الوكالات هي خمس سنوات ” .