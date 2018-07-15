أكثر من 1500 معلم ومعلمة يستفيدون من الدورات التدريبية بجامعة الملك عبدالعزيز

جدة(صدى):

انطلقت بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم البرامج التدريبية الصيفية لمعلمي ومعلمات التعليم العام ، بحضور 1539 معلماً و معلمة ، وتستمر لمدة أربعة أسابيع ، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

وتهدف الدورات التدريبية التي تنفذها كلية الدراسات العليا التربوية بالجامعة إلى رفع مستوى مهارات المعلمين والمعلمات وكفاءتهم التعليمية ، ودعم قدراتهم للارتقاء بالعملية التعليمية ، ورفع مستوى أداء المدارس ، بما يحقق أهداف وزارة التعليم الاستراتيجية لرؤية 2030 .

ورحب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني بالمتدربين والمتدربات ، مشيراً إلى أن الجامعة سخرت كافة إمكاناتها البشرية والمادية لتحقيق الأهداف المرجوة من البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات التي يقدمها نخبة من الأكاديميين والأكاديميات بالجامعة ، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح .