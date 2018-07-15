بالفيديو والصور.. ارتفاع أسعار تويوتا سنشري 2018 عن مرسيدس مايباخ S560

لندن(صدى):

عقب 21 سنة كاملة؛ قامت تويوتا أخيرا بإعادة تصميم سنشري الرائدة للجيل الثالث، مع الحفاظ على الشكل الأيقوني الهادئ للسيارة وتحديث أساساتها ومنصتها لما يناسب وقتنا الحالي.

تويوتا ستصنع 50 نسخة فقط من السيدان الفاخرة كل شهر، وقد ظهر فيديو جديد يكشف عن جميع تفاصيل السيارة عن قرب من الخارج والداخل أثناء عرضها في اليابان.

السيارة تشع فخامة وأناقة في تصميمها الخارجي الكلاسيكي، وفي مقصورتها الفريدة من نوعها، مع استخدام زخرفات خشبية لامعة في الداخل وتصميم مثير للاهتمام لمقابض الأبواب ونظام أوديو فاخر بعشرين مكبر صوت ونظام لكتم الصوت الخارجي تماما عن الجالسين في المقصورة وستائر إلكترونية لتوفير أكبر قدر ممكن من الخصوصية.

لا غرابة إذن في أن سنشري الجديدة يبدأ سعرها من 180,000 دولار (675,000 ريال سعودي)، ما يجعلها أغلى من مرسيدس مايباخ S560 بـ 168,600 دولار (626,000 ريال)، ويُذكر أن كل الطلبات على السيارة محجوزة حتى العام القادم.

وتستمد تويوتا سنشري قوتها من محرك V8 هجين بقوة 425 حصان، مقارنة بمحرك V12 للجيل السابق بقوة 276 حصان، حيث ساهمت الموتورات الكهربائية في تحسين قوة وأداء السيارة بشكل ملحوظ.