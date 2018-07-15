وفاة محافظ الرس محمد العساف.. وآخر تغريداته: سامحوني

سالم المطيري(صدى):

توفى محافظ الرس محمد العساف، مساء أمس السبت، في ألمانيا أثناء تلقيه العلاج بعد صراع مع المرض.

وكان ” العساف ” الذي تم تعيينه محافظًا لمحافظة الرس في 2014، أُصيب بمرض عضال منذ فترة وتوجه إلى ألمانيا لتلقي العلاج اللازم.

يُذكر أن محافظ الرس محمد العساف كان قد اعتزال موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قبل شهرين، قائلًا في آخر تغريداته ” متابعي الغاليين أحببت أن أعتذر من الجميع عن رغبتي بالابتعاد عن عالم تويتر، وتعتبر هذه آخر تغريدة لي لظروف خاصة بي.. سامحوني ولا تنسوني من دعواتكم “.