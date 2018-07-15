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وفاة محافظ الرس محمد العساف.. وآخر تغريداته: سامحوني

وفاة محافظ الرس محمد العساف.. وآخر تغريداته: سامحوني
سالم المطيري(صدى):

توفى محافظ الرس محمد العساف، مساء أمس السبت، في ألمانيا أثناء تلقيه العلاج بعد صراع مع المرض.

وكان ” العساف ” الذي تم تعيينه محافظًا لمحافظة الرس في 2014، أُصيب بمرض عضال منذ فترة وتوجه إلى ألمانيا لتلقي العلاج اللازم.

يُذكر أن محافظ الرس محمد العساف كان قد اعتزال موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قبل شهرين، قائلًا في آخر تغريداته ” متابعي الغاليين أحببت أن أعتذر من الجميع عن رغبتي بالابتعاد عن عالم تويتر، وتعتبر هذه آخر تغريدة لي لظروف خاصة بي.. سامحوني ولا تنسوني من دعواتكم “.


12 تعليق

[ عدد التعليقات: 686 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يرحمه ويغفرله

[ عدد التعليقات: 1969 ] نشر منذ 3 ساعات

لا حول ولا قوه الا بالله ,, انا لله وان اليه راجعون

[ عدد التعليقات: 784 ] نشر منذ 3 ساعات

البقاء والدوام لله وحده الله يرحمه

[ عدد التعليقات: 1875 ] نشر منذ 2 ساعتين

الى جنات الخلد يارب💔

[ عدد التعليقات: 1222 ] نشر منذ 2 ساعتين

عظم الله اجركم ورحم الله فقيدكم واسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين والمسلمات

[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يجعل ماصابه تخفيف ورحمه والله يغفر له ويرحمه ويثبت اهله ويرزقهم الصبر والسلوان

[ عدد التعليقات: 944 ] نشر منذ 2 ساعتين

رحمة الله عليك ورحمنا اذا سرنا الي ماسرت اليه..

[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 2 ساعتين

رحمة الله عليه وصبر ذويه ….. تدرون انه تعبان ليه يستمر في عمله وخصوصا أنكم تقولون بعد صراع مع المرض كان من الممكن تكليف غيره بس المصالح لها دور ….

[ عدد التعليقات: 1875 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولاقوة إلا بالله
الله يرحمه ويغفرله ويرحم ويغفر لوالدي وجميع المسلمين والمسلمات
اسأل الله أَن يجعل ماأصابه رفعةً لدرجاته
إنا لله وإنا إليه راجعون

[ عدد التعليقات: 784 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يغفر له و يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان ولا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 458 ] نشر منذ 2 ساعتين

إنا لله وإنا إليه راجعون

اللهم ارحمه واغفرله واعف عنه وسائر المسلمين

[ عدد التعليقات: 3207 ] نشر منذ 1 ساعة

..

الله يرحمة ويتجاوز عنه

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