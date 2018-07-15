وفاة محافظ الرس محمد العساف.. وآخر تغريداته: سامحوني
توفى محافظ الرس محمد العساف، مساء أمس السبت، في ألمانيا أثناء تلقيه العلاج بعد صراع مع المرض.
وكان ” العساف ” الذي تم تعيينه محافظًا لمحافظة الرس في 2014، أُصيب بمرض عضال منذ فترة وتوجه إلى ألمانيا لتلقي العلاج اللازم.
يُذكر أن محافظ الرس محمد العساف كان قد اعتزال موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قبل شهرين، قائلًا في آخر تغريداته ” متابعي الغاليين أحببت أن أعتذر من الجميع عن رغبتي بالابتعاد عن عالم تويتر، وتعتبر هذه آخر تغريدة لي لظروف خاصة بي.. سامحوني ولا تنسوني من دعواتكم “.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 686 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمه ويغفرله
طلال[ عدد التعليقات: 1969 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوه الا بالله ,, انا لله وان اليه راجعون
عمار[ عدد التعليقات: 784 ] نشر منذ 3 ساعات
البقاء والدوام لله وحده الله يرحمه
ماجد[ عدد التعليقات: 1875 ] نشر منذ 2 ساعتين
الى جنات الخلد يارب💔
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1222 ] نشر منذ 2 ساعتين
عظم الله اجركم ورحم الله فقيدكم واسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين والمسلمات
همس[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجعل ماصابه تخفيف ورحمه والله يغفر له ويرحمه ويثبت اهله ويرزقهم الصبر والسلوان
شجون[ عدد التعليقات: 944 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمة الله عليك ورحمنا اذا سرنا الي ماسرت اليه..
محمد[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمة الله عليه وصبر ذويه ….. تدرون انه تعبان ليه يستمر في عمله وخصوصا أنكم تقولون بعد صراع مع المرض كان من الممكن تكليف غيره بس المصالح لها دور ….
طاهر[ عدد التعليقات: 1875 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولاقوة إلا بالله
الله يرحمه ويغفرله ويرحم ويغفر لوالدي وجميع المسلمين والمسلمات
اسأل الله أَن يجعل ماأصابه رفعةً لدرجاته
إنا لله وإنا إليه راجعون
شمس[ عدد التعليقات: 784 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يغفر له و يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان ولا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
الموسيقار[ عدد التعليقات: 458 ] نشر منذ 2 ساعتين
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم ارحمه واغفرله واعف عنه وسائر المسلمين
qlq[ عدد التعليقات: 3207 ] نشر منذ 1 ساعة
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الله يرحمة ويتجاوز عنه