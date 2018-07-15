رصد 333 حالة متعلقة بحقوق الإنسان في المملكة

حمود العنزي(صدى):

أعلنت هيئة حقوق الإنسان في المملكة، اليوم الأحد، عن إحصائيات الحالات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تم رصدها خلال العام الماضي 2017م.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان الأستاذ محمد المعدي، أنه تم رصد 333 حالة من الحالات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع مناطق المملكة خلال 2017.

وأضاف ” المعدي ” أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال تلك القضايا، وفقًا للصلاحيات المخولة للهيئة، لافتًا إلى أنه تم رصد عدد من المخالفات أثناء الزيارات والجولات التي يجريها منسوبو الهيئة.

كما أشار إلى تنوع آليات رصد هذه الحالات والتي تعتمد عليها الهيئة في رصدها، لتشمل الصحف والمجلات، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومقاطع الفيديو على شبكة الإنترنت.