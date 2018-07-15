رصد 333 حالة متعلقة بحقوق الإنسان في المملكة
أعلنت هيئة حقوق الإنسان في المملكة، اليوم الأحد، عن إحصائيات الحالات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تم رصدها خلال العام الماضي 2017م.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان الأستاذ محمد المعدي، أنه تم رصد 333 حالة من الحالات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع مناطق المملكة خلال 2017.
وأضاف ” المعدي ” أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال تلك القضايا، وفقًا للصلاحيات المخولة للهيئة، لافتًا إلى أنه تم رصد عدد من المخالفات أثناء الزيارات والجولات التي يجريها منسوبو الهيئة.
كما أشار إلى تنوع آليات رصد هذه الحالات والتي تعتمد عليها الهيئة في رصدها، لتشمل الصحف والمجلات، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومقاطع الفيديو على شبكة الإنترنت.
ماجد[ عدد التعليقات: 1875 ] نشر منذ 3 ساعات
والتعذيب في السجون السياسية؟
همس[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعطيكم الف عافيه ويقويكم علي عملكم
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 2 ساعتين
هل من ضمن رصد حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية حالات مثل :
1- الطعام المقدم بالمطاعم ونظافة المطعم والعاملين بها ؟
2- الغذاء الذى يقدم ويباع للمواطنين والمقيم فى الأسواق التجارية هل صالح بشريا ؟
3- رقابة الأسعار على التجار فى جميع منافذ البيع مثل السيارات والملابس والغذاء ؟
4- الرقابة على فواتير الكهرباء والمياة ؟
5- نظافة الأحياء من النفايات والتلوث البيئى ؟
6- تقيم وزارة العمل لنسبة البطالة ؟
7- التأمين الصحى والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين ؟
8- المقاصف المدرسية ونظافتها ومستوى الغذاء المناسب والجيد لطلاب المدارس والجتمعات ؟
9- الرقابة على هيئة المواصلات والنقل وإنشاء الطرق لسلامة السائقين ؟
10- إحصائية لمستوى دخل الفرد وغلاء المعيشة ؟
11- الرقابة والتقيم لشركة ” ساما ” بوزارة المالية ؟
12- رواتب الطلاب الجامعين ؟
13- المنتجات الزراعية والسمكية وتقيم جودتها ؟
14- مستوى أداء الخدمات الصحية بالمستشفيات والمستوصفات الطبية ؟