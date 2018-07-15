استعدادا لإطلاق ” أجرة الحرم ” .. إيقاف 7 آلاف مركبة قديمة عن العمل بمكة

نايف السالم(صدى):

تستعد هيئة النقل العام، لإطلاق مشروع ” أجرة الحرم ” ، خلال الأشهر المقبلة، وعليه، تتجه لإيقاف ما يقرب من سبعة آلاف مركبة أجرة قديمة عن العمل في مكة المكرمة.

ومن جانبه، أوضح بندر القرشي، عضو اللجنة الوطنية للنقل، أن الأسعار في مركبة أجرة الحرم ستعتمد الكيلو مترات وأوقات الذروة كعوامل أساسية في احتساب الأجرة، مؤكدًا أن التنظيمات الجديدة بمركبة أجرة الحرم ستُنهي العشوائية في احتساب الأسعار والمبالغة فيها على الحجاج والمعتمرين والزوار.

فيما بيّن بدر جميل، أمين عام اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أن مشروع ” أجرة الحرم ” ، ستنعكس آثاره على تقديم خدمات أفضل للحجاج والمعتمرين، فضلًا عن تسهيل تنقلهم مع ضمان أفضل الأسعار دون مبالغة.

وأكد ” جميل ” ، أن مشروع ” أجرة الحرم ” سينقل مكة المكرمة إلى مصاف الدول الذكية والعالمية المتقدمة، وذلك لما يتضمنه المشروع من تقنيات رقمية حديثة.

أما عن مميزات مشروع ” أجرة الحرم ” ، فيتم تقديم الخدمة من خلال مواقف خاصة بالقرب من الحرم المكي، ومواقف أخرى بعدد من المواقع داخل العاصمة المقدسة، مثل: المطارات، وتطبيقات الأجهزة الذكية أو الهاتف.

وتمتاز مركبة ” أجرة الحرم ” بمزايا عديدة، أبرزها احتوائها على شاشة أمامية وخلفية في مقصورة الركاب، ترتبط بعداد إلكتروني لاحتساب الأجرة، فضلًا عن شمولها لنظام ملاحي، وبيانات عن السائق، ومحتوى تعريفي متعدد اللغات عن المملكة.

كما تحتوي مركبة ” أجرة الحرم ” على جهاز سداد إلكتروني، وطابعة فواتير، وبيانات عن المركبة والمنشأ، علاوة على جهاز تتبع مرتبط بمنصة ” وصل ” .

جدير بالذكر، أن هيئة النقل العام، قد قررت مؤخرًا، توقيف إصدار تراخيص جديدة لممارسة نشاط الأجرة العامة في مكة المكرمة بشكل مؤقت، مع استمرار تجديد التراخيص القائمة، وذلك استعدادًا لإطلاق مشروع ” أجرة الحرم ” .

وكانت الهيئة قد أعلنت قبل عدة أشهر ، عن اعتزامها تدشين مشروع ” أجرة الحرم ” ، بهدف تقديم خدمة أجرة عالية الكفاءة في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، مشيرة إلى أنه سيسمح لمركبات المشروع بالدخول والخروج من العاصمة المقدسة في أوقات المواسم، وسيمنع دخول سيارات الأجرة العادية للمنطقة.