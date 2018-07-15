بالفيديو والصور.. جدل واستياء بسبب ملابس ” أمل العوضي “

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة أمل العوضي، جدل عريض بسبب ظهورها الأخير في برنامج ” صدى العالم ” الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا على شبكة قنوات أم بي سي mbc.

وظهرت أمل العوضي في البرنامج ترتدي بنطال من ” الفيزون ” ضيق للغاية؛ فيما قالت خلال البرنامج: ” أنا بعد الساعة 12 أعيش على طبيعتي. ”

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجًا باسم ” أمل العوضي ” ، متفاعلين من خلاله مع الواقعة، ومعبرين عن غضبهم من ملابسها، حيث قال أحد المغردين: ” يا جماعة هذا برنامج رياضي ولا برنامج استعراضي. ”

وعلق آخر قائلًا: ” ترى اقلقتنا هذي العوضي واقلقونا المهتمين فيها، إذا على الجمال ترى جمال عادي وبعد العمليات صرتي أبشع.. وإذا على الغرور أهنئك انتج تعديتي الغرور.. وإذا ع التمثيل أحسك تأخذين أدوار شخصيتك الحقيقية المبنية على الغرور والثقة الخائسة. ”

في حين، ربط بعض المغردين بين تلك الواقعة وواقعة الفتاة التي احتضنت الفنان ماجد المهندس على مسرح عكاظ، قائلين: ” هاشتاق أمل عوضي نشط!!!! يوم كامل يتهجمون على البنت الي حضنت ماجد المهندس والحين يخقون على هذي .. كل يوم لهم رأي ” .

تحدي ضربات الجزاء بين ديانا كرزون وأمل العوضي وحنان وهبة#اصداء_العالم pic.twitter.com/Lo8T81nY8d — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) ١٤ يوليو ٢٠١٨



