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بالفيديو والصور.. جدل واستياء بسبب ملابس ” أمل العوضي “

بالفيديو والصور.. جدل واستياء بسبب ملابس ” أمل العوضي “
أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة أمل العوضي، جدل عريض بسبب ظهورها الأخير في برنامج ” صدى العالم ” الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا على شبكة قنوات أم بي سي mbc.

وظهرت أمل العوضي في البرنامج ترتدي بنطال من ” الفيزون ” ضيق للغاية؛ فيما قالت خلال البرنامج: ” أنا بعد الساعة 12 أعيش على طبيعتي. ”

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجًا باسم ” أمل العوضي ” ، متفاعلين من خلاله مع الواقعة، ومعبرين عن غضبهم من ملابسها، حيث قال أحد المغردين: ” يا جماعة هذا برنامج رياضي ولا برنامج استعراضي. ”

وعلق آخر قائلًا: ” ترى اقلقتنا هذي العوضي واقلقونا المهتمين فيها، إذا على الجمال ترى جمال عادي وبعد العمليات صرتي أبشع.. وإذا على الغرور أهنئك انتج تعديتي الغرور.. وإذا ع التمثيل أحسك تأخذين أدوار شخصيتك الحقيقية المبنية على الغرور والثقة الخائسة. ”

في حين، ربط بعض المغردين بين تلك الواقعة وواقعة الفتاة التي احتضنت الفنان ماجد المهندس على مسرح عكاظ، قائلين: ” هاشتاق أمل عوضي نشط!!!! يوم كامل يتهجمون على البنت الي حضنت ماجد المهندس والحين يخقون على هذي .. كل يوم لهم رأي ” .



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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 38 دقيقة

ياصدى صرتي تجيبين أشياء خادشه

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