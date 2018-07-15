تفاصيل جديدة حول رجل الأعمال المقبوض عليه بجدة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر تفاصيل جديدة حول رجل الأعمال الذي تم القبض عليه في جدة، الأسبوع الماضي، عقب انتهائه من اجتماع لإحدى الجمعيات العمومية الكبرى والذي تابعته ” صدى “.

وأوضحت المصادر أن رجل الأعمال المقبوض عليه مطلوب في الرياض لعدم سداده ” سند لأمر ” بمليوني ريال لإحدى الشركات المساهمة، بالإضافة إلى مطالبتين حقوقيتين بمبلغ 5 مليون ريال لكلًا منهما.

وأشارت إلى أنه سيتم ترحيل رجل الأعمال إلى الرياض؛ لمحاكمته أمام محكمة التنفيذ في 3 قضايا مطالبات مالية بنحو 12 مليون ريال، كما أصدرت محكمة أخرى حكمًا ضده قبل 7 أشهر لكنه ما زال يتهرب من التنفيذ.

ولفتت المصادر وفقًا لـ ” عكاظ ” ، إلى أن رجل الأعمال المتهم يتولى العديد من المناصب الإدارية، كما يتولى منصب مدير تنفيذي بشركة في الرياض مملوكة لابنه، والتي تحقق هيئة السوق المالية في شبهة تداول بالبيع داخل هذه الشركة.

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