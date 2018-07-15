موظفو ” السعودية للكهرباء ” يدعمون 32 جمعية خيرية بـ 1.7 مليون ريال

سعيد العجل(صدى):

ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها ” السعودية للكهرباء ” لدعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمجتمعية، قدم أكثر من ثلاثة آلاف من منسوبي الشركة نحو (1.7) مليون ريال لدعم برامج ومشاريع العشرات من الجمعيات الخيرية المختلفة، والتي من بينها جمعيات خاصة بتحفيظ القرآن الكريم، وأخرى خاصة بالتوعية الصحية، وكذلك رعاية الأيتام وغيرها.

وبلغ عدد الجمعيات الخيرية التي استفادت من استقطاعات وتبرعات موظفي الشركة خلال أشهر نحو (32) جمعية خيرية بجميع مناطق المملكة، حيث جاءت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بمنطقة مكة المكرمة على رأس القائمة، تلتها جمعية ” خيركم ” لتحفيظ القران الكريم بنفس المنطقة، ثم جمعية رعاية أيتام عسير، إضافة إلى عدد من الجمعيات الأخرى في العديد من المدن، والتي تهدف إلى الارتقاء بفئات المجتمع المختلفة، وتعزيز الوعي لدى أبنائه.

ويُعد برنامج تبرع الموظفين للجمعيات الخيرية في ” السعودية للكهرباء ” أحد برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها الشركة لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة المجتمعية والتعاون من أجل النهوض بتلك الجمعيات ومساعدتها على أداء دورها وتنفيذ مشاريعها وبرامجها، وذلك من خلال تبرع الموظف بجزء من راتبه آلياً عبر نظام الرواتب الالكتروني الخاص بالشركة ” ساب ” بعد الاطلاع على أنشطة وبرامج وأهداف تلك الجمعيات بالموقع الداخلي للشركة.