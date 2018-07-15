أسباب ومؤشرات تسرب زيت ناقل الحركة.. احذرها لخطورتها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أحيانا يرى السائقون بقع زيتية أسفل السيارة، واليوم سنلقي الضوء على أحد هذه البقع الزيتية وهو زيت القير، وهو غالبا لونه أحمر أو أخضر.. والذي إهماله قد يؤدي إلى تلف القير.

أسباب تسرّب زيت القير:

1- الأختام في نظام القير يعتمد تصنيعها على المطاط أو المعادن، ومع إرتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة في نظام القير أثناء السير، تتعرض الأختام للتشقق والتلف مع مرور الوقت، مما تؤدي لتسريب الزيت.

2- قد تحدث تشققات في علبة التروس نتيجة سير السيارة في طرق غير ممهدة، مما يؤدي إلى ارتطام الحصى في علبة التروس ومع الحرارة العالية يؤدي ذلك إلى تشققها، وهو ما يتسبب في تسريب الزيت.

3- أحيانا يمكن أن يكون السبب بسيط مثل عدم الإغلاق الجيد لأحد الأختام.

4- قد يكون سبب تسريب الزيت عيب في عملية تركيب نظام القير.

5- حدوث تشقق بالمضخة الخاصة بزيت القير في السيارة.

مؤشرات تسرّب زيت القير:

1- صعوبة الانتقال بين السرعات

2- إضاءة لمبة التحذير لزيت القير في تابلوه السيارة.

3- سرعة السيارة غير متزامنة مع تغيير السرعات والتسارع، حيث تواجه مشكلة في الاستجابة، وتأخذ السيارة بعض الوقت للتحرك.

4- وجود بقع زيتية أسفل السيارة.

5- وجود مؤشرات أخرى مختلفة مثل الانزلاق، وزيادة الدورة في الدقيقة، والارتجاج.