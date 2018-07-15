وزارة العمل بمكة تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز

جدة(صدى):

أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في فرع منطقة مكة المكرمة اتفاقية تعاون اليوم، عبر مكتب الإشراف النسائي مع جامعة الملك عبدالعزيز، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وعميدة شطر الطالبات الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، ووكلاء كلية الدراسات العليا التربوية ورؤساء الأقسام العلمية بالكلية، وعدد من منسوبي فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بمقر الإدارة العليا بالجامعة.

ومثل الجامعة في التوقيع على الاتفاقية عميد كلية الدراسات العليا التربوية الدكتور سعيد بن أحمد الأفندي، فيما مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جانب فرع الوزارة مساعدة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة للإشراف النسائي الدكتورة نوال بنت عبدالله الضبيبان.

وتضمنت الاتفاقية تأهيل وتدريب منسوبات الوزارة فيما يتعلق بعدة مجالات منها صعوبات التعلم والتوحد وعلم النفس وإدارة مراكز التدريب بالوزارة وكذلك التقنيات التعليمية، وذلك بالإعداد لبرنامج ماجستير التوحد المهني ودورات متخصصة في مجالات التعلم، مما يساعد منسوبات الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع.

من جانبها عبرت الدكتورة الضبيبان عن التعاون البناء بين فرع الوزارة وكلية الدراسات العليا والتربوية بالجامعة، مشيرةً إلى أن هذا التعاون ليس وليد اللحظة، بل هو تعاون مستمر وسبقته صور مشرفة من العطاء والشراكة المتميزة بين الجامعة والوزارة ظهرت في صور برامج واتفاقيات عدة، آخرها اتفاقية شراكة ناجحة مع كلية الحقوق في الجامعة مما يؤكد تضافر الجهود بين الوزارة والجامعة واستمرار التعاون واستدامته لإنجاز أهداف مشتركة تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠، في إطار التعاون بين الوزارات والجهات الحكومية التطوعية وتعزيزاً للمبادئ الإسلامية المتعلقة بالعطاء والتعاون.