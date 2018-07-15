النظام السوري يفرض سيطرته على القنيطرة بعد قصف عنيف

دمشق(صدى):

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن سيطرة النظام السوري على إحدى القرى بمحافظة القنيطرة، صباح اليوم الأحد، فضلًا عن سيطرته على قرية مسحرة، الواقعة على بعد 11 كيلومترًا من حدود الجولان، وذلك بعد قصف عنيف من قِبل قوات النظام السوري على هذه القرى.

وأوضح المرصد، أن ذلك يعد أول تقدم للنظام السوري ضد مقاتلي المعارضة في المنطقة المجاورة لمرتفعات الجولان المحتلة، منذ شن هجوم كبير في جنوب غرب سوريا.

بالإضافة لذلك، كشف المرصد، عن قصف النظام السوري أيضًا لمدينة الحارة التي تقع في محافظة درعا، حيث سيطرت قوات النظام على معظم أنحاء محافظة درعا بدعم من الجيش الروسي، وذلك ضمن الهجوم الذي بدأه النظام في يونيو الماضي.