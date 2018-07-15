” تعليم حائل ” يطلق برنامج التطوير المهني التعليمي الصيفي

حائل(صدى):

اطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل اليوم, برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للمعلمين.

وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث للبنين بتعليم حائل عارف الحربي أن البرامج التي تستهدف 1331 متدرباً وينفذها 33 مدرباً من خلال 10 مراكز تدريبية بالمنطقة، تشتمل على مستحدثات تقنيات التعليم وتصميم الفيديوهات بالأجهزة الذكية والسلامة المدرسية ومقدمة في الأمن السيبراني 101 وتعديل السلوك للأطفال والتعلم المتمايز والتعلم التعاوني.