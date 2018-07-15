بالفيديو.. خبير تغذية يكشف ما لا تصدقه عن سندوتشات ” الكبده والحواوشي “

القاهرة(صدى):

كشف الدكتور المصري مجدي نزيه خبير تغذية ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” مصر أحلى ” ، عن حقائق خاصة بسندوتشات الأكلات السريعة وخاصة سندوتشات الكبدة والحواوشي ذات الاسعار الرخيصة .

وقال الدكتور مجدي ، يجب أن يكون لدى المواطنين عقل يفكرون به ، فكيف يكون هناك ساندوتش كبده لا يتعدى الـ 5 جنيهات مصري ، ورغيف حوواوشي لا يتعدى 10 جنيهات مصري .

وتابع مجدي ، انهاردا كيلو اللحمة هيعمل كم رغيف حواوشي ، وفي المحلات هناك تكلفة نار يطهو بها الأكل وأيدي عامله وكهرباء وإيجار محل كل هذا يٌضاف لأسعار السندوتشات فكيف يكون هناك سندوتشات بهذه الأسعار المنخفضة جداً .

وأكد مجدي ، ان هذه السندوتشات تكون عبارة عن السقط الخاص بالمدابح ” جلد ودم واشياء أخرى من فضلات الذبيحة ” ، مٌشيراً ، إلى أن هذه الأكلات الملوثة تٌسبب نقص المناعة ما يؤدي إلى غصابة الانسان بالعديد من الأمراض .