بالفيديو.. خبير تغذية يكشف ما لا تصدقه عن سندوتشات ” الكبده والحواوشي “
كشف الدكتور المصري مجدي نزيه خبير تغذية ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” مصر أحلى ” ، عن حقائق خاصة بسندوتشات الأكلات السريعة وخاصة سندوتشات الكبدة والحواوشي ذات الاسعار الرخيصة .
وقال الدكتور مجدي ، يجب أن يكون لدى المواطنين عقل يفكرون به ، فكيف يكون هناك ساندوتش كبده لا يتعدى الـ 5 جنيهات مصري ، ورغيف حوواوشي لا يتعدى 10 جنيهات مصري .
وتابع مجدي ، انهاردا كيلو اللحمة هيعمل كم رغيف حواوشي ، وفي المحلات هناك تكلفة نار يطهو بها الأكل وأيدي عامله وكهرباء وإيجار محل كل هذا يٌضاف لأسعار السندوتشات فكيف يكون هناك سندوتشات بهذه الأسعار المنخفضة جداً .
وأكد مجدي ، ان هذه السندوتشات تكون عبارة عن السقط الخاص بالمدابح ” جلد ودم واشياء أخرى من فضلات الذبيحة ” ، مٌشيراً ، إلى أن هذه الأكلات الملوثة تٌسبب نقص المناعة ما يؤدي إلى غصابة الانسان بالعديد من الأمراض .
مغرد[ عدد التعليقات: 1939 ] نشر منذ 1 ساعة
مستحبل اكل كبده فى مطعم مستحيل