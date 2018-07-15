قبل ساعات من نهائي المونديال.. صدمة لمشجعي كرواتيا

نواف السالم(صدى):

تلقت جماهير منتخب كرواتيا صدمة كبرى، قبل ساعات من اللعب على نهائي كأس العالم في روسيا أمام المنتخب الفرنسي؛ حيث يأمل في اقتناص اللقب الأول في تاريخه بالمونديال.

وأكدت مصادر، احتمالية غياب نجم كرواتيا البارز إيفان بيريسيتش، عن مباراة اليوم بداعي الإصابة؛ حيث أنه لم يحضر في التدريبات الخاصة بالفريق الكرواتي، التي أجريت أمس السبت.

وشعر ” بيريسيتش ” بألم في قدمه اليسرى في الوقت الإضافي من مباراة نصف النهائي التي جمعت كرواتيا وإنجلترا، إلا أنه استطاع إكمال اللقاء؛ فيما أثر الوقت الإضافي الذي لعبه المنتخب الكرواتي على النواحي البدنية.