أدلاء المدينة المنورة توفر 3 آلاف وظيفة موسمية لحج 1439

المدينة المنورة(صدى):

استقبلت المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة أكثر من 7000 متقدم للوظائف المؤقتة التي وفرتها المؤسسة لموسم حج هذا العام 1439هـ .

وأوضح رئيس المؤسسة حاتم بن جعفر بالي أن المؤسسة تدعم موظفيها الرسميين من خلال توفير ثلاثة آلاف وظيفة موسمية لتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن ، مشيراً إلى أن الوظائف المتاحة هي وظائف موسمية مؤقته إضافة للوظائف القيادية .

وأفاد أن الأولوية في التوظيف ستكون للمواطنين ، إذ تجاوزت نسبتهم العام الماضي 80 % من عدد الموظفين ، مؤكداً حرص المؤسسة على زيادة هذه النسبة في موسم الحج لهذا العام ، مبيناً أن خطة موسم حج هذا العام ستشهد إضافات جديدة تسهم في نجاح خطة أمارة منطقة المدينة المنورة لموسم الحج هذا العام .