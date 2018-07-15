الملاحة الجوية تطرح 18 وظيفة فنية في مختلف مناطق المملكة

جدة(صدى):

طرحت خدمات الملاحة الجوية السعودية ” سانس ” 18 وظيفة فنية شاغرة في مختلف مناطق المملكة، بهدف استقطاب الكوادر الوطنية من ذوي المؤهلات العلمية التي تتناسب مع طبيعة الوظائف.

وأوضحت ” سانس ” أن الوظائف الشاغرة هي ” فني أجهزة المساعدات الملاحية ” في كل من شرورة وأبها ووادي الدواسر ورفحاء وعرعر وتبوك، و ” فني أجهزة اتصالات ” في كل من بيشة وتبوك والاحساء وحفر الباطن والوجه والقيصومة وحائل، ووظيفة ” فني أنظمة الاستطلاع الملاحي ” في كل من طريف وحائل والقيصومة والرياض.

ودعت ” سانس ” الراغبين في الاستفسار والتقديم على الوظائف زيارة بوابة التوظيف على الرابط التالي : هنا.