بالفيديو والصور.. صاحب أطول أظافر في العالم يقرر قصها بعد 68 عاما

حامد العمري (صدى):

قرر الهندي شيندهار شيلال بعد 68 عاما ؛ أن يقوم بقص أظافر يديه الحاصلة على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وستوضع الأظافر العملاقة في معرض ripleys في نيويورك، المتخصص في عرض الغرائب من الأشياء.

ونعت الموسوعة الشهيرة هذا الحدت وهذه الحقبة التي تربع فيها هذا الرجل على عرش أطول أظافر.كما أظهر مقطع فيديو لحظة قص شيندهار لأظافره بمساعدة طبيب في نيويورك، حيث استُخدمت في ذلك أدوات متخصصة.

وكان شيندهار – الذي يبلغ من العمر 82 عاما – قد تجنب قص أظافره منذ عام 1952، حتى بلغ طولها أكثر من 6 أمتار، حيث منعه ذلك من العثور على وظيفة وتسبب برفض 12 فتاة الزواج به.