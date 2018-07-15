تعليم نجران يبدأ في استقبال المرشحين للوظائف التعليمية

نجران(صدى):

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، في استقبال المرشحين للوظائف التعليمية، لإجراء المقابلات الشخصية لهم واستكمال إجراءات الترشيح، وذلك بمقر بيت الطالب بحي الفهد بمدينة نجران، وذلك لمدة 3 أيام.

ودعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة المرشحين للدخول على نظام المقابلات وحجز موعد المقابلة وإحضار الأوراق والمستندات المطلوبة، وهي صورة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، وصورة من وثيقة التخرج مع الأصل للمطابقة، وصورة من السجل الأكاديمي مع الأصل للمطابقة.