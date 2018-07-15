بالصور.. الحظ يرافق آل عسكر بمهرجان أبها للتسوق

محمد بن طحيطح(صدى):

نال عبدالله جابر آل عسكر ثالث سيارات مهرجان أبها للتسوق والتي تعد من أهم الجوائز الكبرى التي يقدمها المهرجان بإشراف مباشر من الغرفة التجارية الصناعية بأبها .

وبالمصادفة أن عبدالله هو شقيق ندى التي حصلت على المفتاح الأول من سيارات المهرجان لهذا العام .

وذكر عبدالله ” طالب ثانوي ” بأن شعوره لا يوصف بالفوز بالسيارة الثالثة وهذا بتوفيق الله سبحانه ثم بدعاء والديه وقد أعلن عن إهداء السيارة لوالده في مثال حي على بر الوالدين الذي يعتبر أساس التوفيق في حياة الإنسان .

كما تحدث عن أنه أحد المتقدمين للوظائف الموسمية في مهرجان أبها للتسوق ولكن تأخر تقديم طلب التوظيف حال دون ذلك ، إلا أن المهرجان كان يخبئ له ولأسرته الحظ السعيد وقدم لهم أكثر من مجرد وظيفة ليصبح صاحب المفتاح الثالث من جوائز المهرجان الكبرى ، مقدماً شكره لإدارة أبها للتسوق على ما يقدمونه من فعاليات متنوعة وجوائز قيمة تجذب الزوار لتكرار الزيارات بلا ملل .

من جانب آخر بارك مدير المهرجان الأستاذ إبراهيم الجارالله للفائز ، كما أوضح أنه مازال هنالك أربع جوائز كبرى بانتظار زوار مهرجان أبها للتسوق .