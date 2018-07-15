محكمة إيرانية تحدد مصير مشرف مدرسة اغتصب 15 طالبا
أصدرت محكمة إيرانية، أمس السبت، حكمًا بالسجن والجلد بحق مشرف تربوي في مدرسة غرب طهران، بتهمة اغتصابه لـ 15 طالبًا.
وبحسب قال كبير قضاة محكمة طهران : ” المحكمة حكمت بالسجن لفترات طويلة والجلد ضد المشرف التربوي على المدرسة الثانوية معين للبنين، التي تقع غرب العاصمة طهران بعد إدانته بالاعتداء على الأطفال والتشجيع على الفساد والبغاء ” ، دون أن يكشف عن باقي التفاصيل.
وعقدت الجلسة بشكل سري في المجمع القضائي التابع لمديرية محافظة طهران، وقضت بالسجن لفترات طويلة والجلد في المرحلة الأولى.
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