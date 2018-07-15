محكمة إيرانية تحدد مصير مشرف مدرسة اغتصب 15 طالبا

طهران(صدى):

أصدرت محكمة إيرانية، أمس السبت، حكمًا بالسجن والجلد بحق مشرف تربوي في مدرسة غرب طهران، بتهمة اغتصابه لـ 15 طالبًا.

وبحسب قال كبير قضاة محكمة طهران : ” المحكمة حكمت بالسجن لفترات طويلة والجلد ضد المشرف التربوي على المدرسة الثانوية معين للبنين، التي تقع غرب العاصمة طهران بعد إدانته بالاعتداء على الأطفال والتشجيع على الفساد والبغاء ” ، دون أن يكشف عن باقي التفاصيل.

وعقدت الجلسة بشكل سري في المجمع القضائي التابع لمديرية محافظة طهران، وقضت بالسجن لفترات طويلة والجلد في المرحلة الأولى.