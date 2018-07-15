بالفيديو.. تعليقا على سفرها لروسيا.. عادل إمام: ” أنا لو بلعب كرة لازم أبص لفيفي عبده “

أماني الغامدي(صدى):

تعقيبا على الانتقادات التي تم توجيهها للفنانة المصرية فيفي عبده، وبعثة الممثلين التي ذهبت إلى روسيا لمؤازرة المنتخب المصري لكرة القدم، دافع الفنان عادل إمام عن فيفي عبده بعد الهجوم الكبير الذي تعرضت له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عادل إمام خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” العاشرة مساء ” ، موجهًا حديثه لعبده : ” اللي أنت عملتيه شيء كويس، العمل الإنساني والاجتماعي شيء عظيم ” ، مشيرًا إلى أنه في أوائل ثورة يوليو قادت الفنانة تحية كاريوكا قطار الرحمة الذي كان يجوب الصعيد في إطار مشروع اجتماعي.

وسخر إمام، من سؤال ساخر طرحه عليه مقدم البرنامج بشأن التأثير السلبي لفيفي عبده على لاعبي المنتخب، وقال: ” لو بلعب كورة لازم أبص لفيفي عبده ” .

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