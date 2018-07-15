بالفيديو.. حكم اقتناء صور ذوات الأرواح للذكرى
أجاب الشيخ سعد بن ناصر الشثري على سؤال بخصوص حكم اقتناء صور ذوات الأرواح، دون تعليقها على الحائط.
وأوضح الشتري خلال برنامج ” يستفتونك ” ، أنه يجب أولا تحيد مفهوم الصورة، مشيرًا إلى أن التوثيق باستخدام الآلات الحديثة ” الكاميرات ، والهواتف المحمولة ” ، ليس من التصوير لكنه توثيق لصورة موجودة بالفعل بمثابة المرآه.
وبين الشتري أن المقصود من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ” إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون في يوم القيامة يقال للمصورين احيوا ما خلقتم ” ، هو ايجاد صورة جديدة ، لكن التوثيق لا يعتبر خلق لشيء جديد.
وعن صور ذوات الأرواح التي تمتهن كالتي في الفراش ، والوسائد ، نصح بأن يتجنبها الإنسان قدر ما استطاع.
#يستفتونك مع الشيخ سعد الشثري
الشيخ #عبدالله_الدريس@Dr_Alshathry
حُكم اقتناء صور ذوات الأرواح للذكرى دون تعليقها على الحوائط ؟ https://t.co/p38SBPIPDt pic.twitter.com/G8PlFZkCMs
— قناة الرسالة (@alresalahnet) July 14, 2018
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