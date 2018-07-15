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بالفيديو.. حكم اقتناء صور ذوات الأرواح للذكرى

بالفيديو.. حكم اقتناء صور ذوات الأرواح للذكرى
حمود العنزي (صدى):

أجاب الشيخ سعد بن ناصر الشثري على سؤال بخصوص حكم اقتناء صور ذوات الأرواح، دون تعليقها على الحائط.

وأوضح الشتري خلال برنامج ” يستفتونك ” ، أنه يجب أولا تحيد مفهوم الصورة، مشيرًا إلى أن التوثيق باستخدام الآلات الحديثة ” الكاميرات ، والهواتف المحمولة ” ، ليس من التصوير لكنه توثيق لصورة موجودة بالفعل بمثابة المرآه.

وبين الشتري أن المقصود من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ” إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون في يوم القيامة يقال للمصورين احيوا ما خلقتم ” ، هو ايجاد صورة جديدة ، لكن التوثيق لا يعتبر خلق لشيء جديد.

وعن صور ذوات الأرواح التي تمتهن كالتي في الفراش ، والوسائد ، نصح بأن يتجنبها الإنسان قدر ما استطاع.


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