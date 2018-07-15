الشورى يطالب ” هدف ” بابتكار برامج غير تقليدية تدعم التوطين

عادل الحربي (صدى):

طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” بوضع برامج مبتكرة غير تقليدية، تدفع عملية توطين الوظائف بقوة وثبات، مؤكدة أن نسب البطالة في المملكة لم تنخفض.

وطالبت اللجنة في تقرير لها صندوق تنمية الموارد البشرية بتطوير شراكات مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، وعقد شراكات مع جهات ومؤسسات علمية صناعية، وذلك لتوفير أرضية صلبة وتفاهم مشترك لتصميم برامج تدريبية وتأهيلية لتوطين الوظائف في القطاع الصناعي والمدن الاقتصادية والصناعية.