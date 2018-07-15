السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال في انتظار فتاة حفل ماجد المهندس

عبدالعزيز القثامي(صدى):

على خلفية واقعة اقتحام فتاة للمسرح وضمها للفنان ماجد المهندس، أثناء حفله بمهرجان عكاظ، أوضح قانوني أن الفتاة كسرت بتصرفها جميع الأنظمة التي تعاقب على هذا الفعل لجرأته ولكونه فعلًا دخيلًا على المجتمع.

وأكد القانوني على أنها خالفت عدة أنظمة بفعلتها، وعلى رأسها نظام التحرش ،الذي يعاقب أي قول وإشارة أو فعل وهي ارتكبت فعلًا وهو ” ضم المغني ” .

إضافة إلى أنها خالفت الذوق العام ، وجاهرت بالرذيلة وهي ضم المغني وتقبيله.

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