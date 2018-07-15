تنبيه متقدم بارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى الـ 50 على عدة مناطق

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاحد، تنبيها متقدمًا، بارتفاع درجات الحرارة، ووصولها إلى الـ 50 درجة على المنطقة الشرقية ” الدمام- الخبر- الجبيل – الأحساء- الباطن- الخفجي- حفر الباطن- راس ابوقميص .

كما أصدرت 7 تنبيهات على 7 مناطق مختلفة بوجود نشاط في الرياح السطحيو مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تثل إلى أقل من 2 كم .

وشملت التنبيهات كل من : الحدود الشمالية-نجران- المدينة المنورة- حائل- القصيم- الرياض- مكة المكرمة.

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