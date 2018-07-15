تنبيه متقدم بارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى الـ 50 على عدة مناطق
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاحد، تنبيها متقدمًا، بارتفاع درجات الحرارة، ووصولها إلى الـ 50 درجة على المنطقة الشرقية ” الدمام- الخبر- الجبيل – الأحساء- الباطن- الخفجي- حفر الباطن- راس ابوقميص .
كما أصدرت 7 تنبيهات على 7 مناطق مختلفة بوجود نشاط في الرياح السطحيو مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تثل إلى أقل من 2 كم .
وشملت التنبيهات كل من : الحدود الشمالية-نجران- المدينة المنورة- حائل- القصيم- الرياض- مكة المكرمة.
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