بلجيكا تعتقل إحدى المُشتكيات ببوعشرين لتشكيلها خطرا على الأمن القومي

بروكسل(صدى):

اعتقلت السلطات البلجيكية، الإعلامية وسيدة الأعمال المغربية ” كوثر فال ” ، أمس السبت، بتهمة التجسس لصالح المخابرات المغربية، وقررت طردها من البلاد.

وبحسب وسائل إعلامية بلجيكية، اعتقلت الشرطة كوثر و سحبت تأشيرتها لأنها تشكل خطرا على الأمن القومي البلجيكي.

يذكر أن كوثر فال، إحدى المشتكيات ضد الصحفي المغربي توفيق بوعشرين، حيث أعلنت تمسكها بمتابعته، الذي يواجه اتهامات بالتحرش والاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر.

واعتبرت كوثر فال التي تشغل منصب رئيسة منتدى ” غلوبز فوروم ” ورئيسة المنظمة الدولية للإعلام الإفريقى ، في رسالة احتجاجية أنه جرى اختطافها، بالمقابل أكد مكتب الأجانب أنها معتقلة بطلب من أمن الدولة.