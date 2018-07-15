” الراجحي ” للشباب: ” الفرص في وقتكم أكثر وتحتاج لعقول تبحث عنها “

عادل الحربي (صدى):

استنكر رجل الأعمال الشيخ سليمان الراجحي، أقوال البعض بأنه ليس هناك فرص استثمارية في الوقت الحالي، معتبرين أن الفرص في التجارة كانت في السابق متيسرة ومتاحة عن الآن.

وقال الراجحي في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع ” تويتر ” : ” هناك من يقول أن الفرص التجارية في السابق كثيرة، أما الآن لاتوجد فرص، وفي رأيي أن هذا القول يؤدي إلى فشل صاحبه ” .

وتابع : ” السماء لاتمطر ذهبًا وفضة، بل الفرص في وقتكم أكثر، والناس كانوا لايملكون أموالا وكنا نبيع في اليوم بريالات قليلة ” .

وأضاف: ” اليوم النقود متوفرة، والفرص تحتاج لعقول تبحث عنها ” .