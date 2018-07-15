بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.. استشاري يؤكد: ضربات الشمس تكون مميتة أحيانًا
أكد استشاري طب الأسرة، الدكتور خالد العمري، على خطورة الإصابة بضربات الشمس موضحًا إلى أنها في بعض الأحيان قد تكون مميتة.
وأوضح العمري أن مفهوم الإصابة بضربات الشمس هو ارتفاع درجات حرارة الجسم لما يزيد على 40 درجة مئوية، مصحوبًا بإصابات بالغة لبعض الأعضاء الحساسة في الجسم، مثل: الدماغ ،والدورة الدموية ،والكبد والقلب.
وأشار إلى أن الأطفال وكبار السن هم أكثر الفئات إصابة بهذه الأمراض؛ لكون جهاز تنظيم الحرارة لدى الأطفال أقل نضجًا من البالغين والكبار بسبب الأمراض المزمنة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30891 ] نشر منذ 39 دقيقة
مايصيب الإنسان الا ماكتب الله له
ولد جاري
متكي الظهر في عز الشمس على كبوت السيارة
وبيده سجارة ويشرب شاهي ساخن
وراسه مكشوف
من عرفته وهو على ذا الحال
ومافيه الا العافية
بس الأسلاك في راسه مفصولة😐