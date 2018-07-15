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فضيحة تلاحق شركة حليب أطفال تسببت في وفاة طفل

فضيحة تلاحق شركة حليب أطفال تسببت في وفاة طفل
جاكرتا(صدى):

أثار تقرير صحفي لقناة الفرنسية ” France2 ” بخصوص ترويج شركة ” دانون ” لحليب غير صالح للأطفال بدولة أندونيسيا، جدلا كبيرا.

وكشف التقرير أن الشركة الفرنسية تورطت في استقطاب مجموعة من ” القابلات ” من خلال الرشوة للترويج للعلامة التجارية للحليب الخاص بالرضع ، في مخالفة صريحة للقانون.

واعتبر المصدر أن حليب شركة ” دانون ” تسبب في مرض عدد كبير من الاطفال وفقدانهم للوزن ، كما نشرت القناة الفرنسية صور طفل توفي باندونيسيا ، كان يزن 4 كيلوغرامات فقط وهو في عامه الثاني.


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