بالفيديو.. استقرار طلقة طائشة من ” رشاش ” في زجاج مركبة بالخرج

عادل الحربي (صدى):

استمرارا لسيناريو الطلقات الطائشة، التي تفاجئ المواطنين من حيث لايدروا، كادت أن تتسبب رصاصة كجهولة المصدر في كارثة بعد أن أصابت مركبة أحد المواطنين.

وتفاجأ مواطن أثناء خروجه من منزله متوجهًا إلى مركبته المتوقفة في منزله بحي الأندلس بمحافظة الخرج، بتهشم زجاج المركبة الخلفي، ووجود ثقب بداخلها.

واتضح له وجود طلقة لسلاح من نوع رشاش عالقة في الزجاج الأمامي، متسائلاً عن حجم المعاناة لو وقعت في أحد الأطفال أو شخص يعبر الشارع تلك اللحظات.

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