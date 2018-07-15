السجن 4 أعوام إضافية لقاتل المبتعث ” حسين النهدي “

واشنطن(صدى):

قررت محكمة أمريكية ، الحكم بالسجن 4 أعوام إضافية بحق الأمريكي ” كولن أوبزورن ” ، المُدان بقتل المبتعث ” حسين النهدي ” عام 2016م .

وتحدث أثناء الجلسة ثلاثة أشخاص نيابة عن المبتعث ” النهدي ” ، كما دافع الجاني عن نفسه مدعيًا براءته، وطلب محاميه استئناف الحكم قبل تثبيته من قِبل هيئة المحلفين.

كان النهدي قد تعرَّض لاعتداء في مدينة ” مينوموني ” بولاية ويسكونسن، وعند وصول المحققين إلى موقع الجريمة وجدوا الضحية فاقدًا الوعي، وبعد ساعات من نقله للمستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة.

واتهم الادعاء العام الجاني بالقتل والضرب القاتل لطالب جامعي سعودي في عيد الهالوين، وهي الجريمة التي اكتسبت اهتمامًا دوليًّا، ووضعت الجامعة والحرم الجامعي والشرطة المحلية في حالة تأهب، بل أكثر من ذلك؛ إذ أثارت تساؤلات في أمريكا والخارج حول ما إذا كان الهجوم قد تم بدوافع عنصرية.

ومازالت القنصلية السعودية في انتظار الأوراق الرسمية لتأكيد عملية الاعتقال، مؤكدة أنها أرسلت محاميًا بعد فترة وجيزة من وقوع الحادث لمتابعة القضية.

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