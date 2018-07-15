قطر تستعين بالصهاينة لشن هجوم على ” الردع السعودي “
يبدو أن النظام القطري المفلس، بات لا يجد طريقة أخرى؛ لشن هجوم من جديد على المملكة ، فأصبح يتربص بالحسابات البارزة على منصة ” تويتر “؛ التي تكشف ألاعيب أعداء الوطن ضد المملكة؛ ليخلق انتصار مزيف على حسابها.
وفي هذا السياق خرج من جديد بوق ” تميم ” الإعلامي ، و ” أفعى ” قناة الجزيرة القطرية جمال ريان ليهاجم حساب ” الردع السعودي ” ، والذي يعد أحد أهم وأكبر الحسابات التي تقف بالمرصاد لأعداء الوطن والذباب الإلكتروني .
وعكس المشهد الهجومي لـ ” ريان ” الرعب القطري من حساب ” الردع السعودي ” ، فيبدو أن الوضع قد ساء في قطر حتى باتت الحسابات تسبب لهم خوفًا تدفعهم لخلق الأكاذيب ونشر الشائعات حولها.
وأدت الشهرة التي يتمتع بها حساب ” الردع السعودي ” ، والتفاعل الكبير عليه؛ إلى إثارة غضب ” ريان ” الذي هاجم أحد الفيديوهات التي نشرها الحساب وتكشف أكاذيب منصة الجزيرة ، ودعمها الغير محدود للعناصر الإرهابية.
ولم يتوقف الهجوم القطري عند هذا الأمر، بل استعان دون خجل بالصهاينة؛ لشن هجوم موحد على حساب ” الردع السعودي ” .
وعلى الرغم من أن قطر تزعم تعاون الحساب مع الصهاينة إلا أن هجوم الإسرائيلي إيدي كوهين على الحساب يؤكد أن ” الردع السعودي ” يقف بالمرصاد للصهاينة ويجلدهم بما يستحقون.
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2587 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله ينصر السعودية على قطر وعلى اذناب قطر وعملاء قطر
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30884 ] نشر منذ 6 دقائق
وأحنا جاهزين ومستعدين لهم
وقاعدين على ركبه
لهم باالمرصاد🇸🇦👍
qlq[ عدد التعليقات: 3188 ] نشر منذ 2 دقيقتين
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