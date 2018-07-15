قطر تستعين بالصهاينة لشن هجوم على ” الردع السعودي “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

يبدو أن النظام القطري المفلس، بات لا يجد طريقة أخرى؛ لشن هجوم من جديد على المملكة ، فأصبح يتربص بالحسابات البارزة على منصة ” تويتر “؛ التي تكشف ألاعيب أعداء الوطن ضد المملكة؛ ليخلق انتصار مزيف على حسابها.

وفي هذا السياق خرج من جديد بوق ” تميم ” الإعلامي ، و ” أفعى ” قناة الجزيرة القطرية جمال ريان ليهاجم حساب ” الردع السعودي ” ، والذي يعد أحد أهم وأكبر الحسابات التي تقف بالمرصاد لأعداء الوطن والذباب الإلكتروني .

وعكس المشهد الهجومي لـ ” ريان ” الرعب القطري من حساب ” الردع السعودي ” ، فيبدو أن الوضع قد ساء في قطر حتى باتت الحسابات تسبب لهم خوفًا تدفعهم لخلق الأكاذيب ونشر الشائعات حولها.

وأدت الشهرة التي يتمتع بها حساب ” الردع السعودي ” ، والتفاعل الكبير عليه؛ إلى إثارة غضب ” ريان ” الذي هاجم أحد الفيديوهات التي نشرها الحساب وتكشف أكاذيب منصة الجزيرة ، ودعمها الغير محدود للعناصر الإرهابية.

ولم يتوقف الهجوم القطري عند هذا الأمر، بل استعان دون خجل بالصهاينة؛ لشن هجوم موحد على حساب ” الردع السعودي ” .

وعلى الرغم من أن قطر تزعم تعاون الحساب مع الصهاينة إلا أن هجوم الإسرائيلي إيدي كوهين على الحساب يؤكد أن ” الردع السعودي ” يقف بالمرصاد للصهاينة ويجلدهم بما يستحقون.