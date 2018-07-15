بالصور.. أختتام فعاليات ( الهايكنج) الأولي بميسان لتسلق جبل ( إبراهيم) بني مالك

عقال المالكي(صدى):

رعى محافظ محافظة ميسان الأستاذ/ عبدالله بن حسن الفيفي وبحضور مديري الجهات والقطاعات الحكومية وأعيان ووجهاء وضيوف المحافظة وحضور عدد كبير من المواطنين الذين حرصوا على المشاركة في ختام هذه الفعالية مساء يوم أمس السبت اختتام فعاليات المسير الجبلي الأول ( الهايكنج) بمحافظة ميسان لتسلق وصعود جبل (إبراهيم) ببني مالك أعلى قمة جبلية في منطقة مكة المكرمة والذي أحتضنه مركز القريع بني مالك بحفل ختامي متميز وفعاليات رائعة بدأت الساعة الخامسة عصرا بالعرضة الشعبية ثم (أوبريت) من كلمات الشاعر/عطيه بن عقدان وأداء فرقة النخبة .

‏

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي والذي بدأ بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى رئيس اللجنة المنظمة رئيس مركز القريع الأستاذ/ محمد بن مسعد الحكمي كلمة أعرب فيها عن سعادته بما شاهده من جهود متميزة طوال فترة الإعداد والتي أستمرت ما يقارب من الشهرين .

مؤكدا أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا تكاتف الرجال وعملهم بروح الفريق الواحد مقدما شكره لهم فردا فردا.

‏بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي اشتملت على العديد من الفقرات الشعرية والكلمات .

‏

وفي ختام الحفل قام الأستاذ/ عبدالله الفيفي بتكريم القائمين على الفعالية وصناع وشركاء النجاح والداعمين له والمشاركين في المسير.

‏الجدير بالذكر أن المسير الجبلي الأول بميسان لصعود وتسلق جبل (إبراهيم) شارك فيه ما يقرب من 150 مشارك يمثلون العديد من فرق المشي والمغامرات الجبلية من مختلف انحاء المملكة ودول الخليج , وقد تم إقامه عدد من الدورات التوعوية قدمها الدفاع المدني بمحافظة ميسان ومستشفى القريع بني مالك والهلال الأحمر بميسان.

‏كما تضمن الإعداد أقامة دورات تدريبة حول مهارات (الهايكنج) وأسس السلامة في المشي الجبلي.

‏

كما قامت بلدية القريع بتهيئة مواقع المبيت والطرق التي سلكها المشاركين ,ووضع براميل وأكياس النفايات في الموقع استعدادا لاستقبال المشاركين.

وشارك في المسير ” الهايكنج ” الأول عدد من الفرق التطوعية بمحافظة ميسان حيث شارك فريق ساعد التطوعي للإنقاذ .وشهدت فعالية (الهايكنج) مساهمة ودعم عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص .