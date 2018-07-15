مواطن يتفاجأ بعريس لأبنتة جاء عن طريق جوجل ماب

خاص(صدى):

نجح العقلاء في تهدئه مواطن بمنطقة جازان بعد أن اشتعل غضباً وهو يرى امامه شاباً اماراتياً يطلب يد أبنته للزواج بعد أن عرف منزلها عن طريق خرائط الجوجل.

وتعود التفاصيل بحسب مصادر ” صدى ” إلى ان شاباً قدم من دبي إلى منطقة جازان لطلب يد فتاة، وبعد أن وصل إلى منزل أسرتها، وجلس مع والدها وأشقاءها وطلب من تزويجه بها.

وقالت المصادر : بعد سؤال والد الفتاة للشاب كيف عرفتنا وعرفت منزلنا رد الشاب بعفوية حضرت بواسطة ” جوجل ماب ” وهو ماجعل المواطن يشتعل غضباً وضاقت به الارض حيث كاد أن يعتدى على الشاب لولا ابنائه قاموا بتهدئه وسماع حديث الشاب الاماراتي الى النهاية ومعرفة كافة التفاصيل.

وأضافت المصادر : وبعد لحظات تفهم الجميع أنه اتى عبر خطابة تمتلك موقع الالكتروني وحصل على العنوان عن طريقها وتقدم لخطبة الفتاة.

وأكدت على أن الأسرة وافقت على الشاب بعد أن ابدتت الفتاة موافقتها على الارتباط بالمواطن الاماراتي .