مواطن يتفاجأ بعريس لأبنتة جاء عن طريق جوجل ماب
نجح العقلاء في تهدئه مواطن بمنطقة جازان بعد أن اشتعل غضباً وهو يرى امامه شاباً اماراتياً يطلب يد أبنته للزواج بعد أن عرف منزلها عن طريق خرائط الجوجل.
وتعود التفاصيل بحسب مصادر ” صدى ” إلى ان شاباً قدم من دبي إلى منطقة جازان لطلب يد فتاة، وبعد أن وصل إلى منزل أسرتها، وجلس مع والدها وأشقاءها وطلب من تزويجه بها.
وقالت المصادر : بعد سؤال والد الفتاة للشاب كيف عرفتنا وعرفت منزلنا رد الشاب بعفوية حضرت بواسطة ” جوجل ماب ” وهو ماجعل المواطن يشتعل غضباً وضاقت به الارض حيث كاد أن يعتدى على الشاب لولا ابنائه قاموا بتهدئه وسماع حديث الشاب الاماراتي الى النهاية ومعرفة كافة التفاصيل.
وأضافت المصادر : وبعد لحظات تفهم الجميع أنه اتى عبر خطابة تمتلك موقع الالكتروني وحصل على العنوان عن طريقها وتقدم لخطبة الفتاة.
وأكدت على أن الأسرة وافقت على الشاب بعد أن ابدتت الفتاة موافقتها على الارتباط بالمواطن الاماراتي .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1778 ] نشر منذ 1 ساعة
القادم مذهل
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3602 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههه يالله تستر علينا وتحفظنا مسكين اللي بقلبه بلسانه
مغابش[ عدد التعليقات: 393 ] نشر منذ 1 ساعة
خخخخخخخخ
قال خطابة قال ؟
ياولد كل الصدق خلاص الناس فهمت
الله زدني علما[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا والله اللي جاب العيد ويستاهل ماجاه
يا اخي عاد هي مزيون لذا الحد يوم انت تطق مشوار لجازان علشان تعرس
لكن ماهو منك هذي من الشات اللي ضيعتوا ليلكم عليه
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
شاب ايه ذا شايب انتم ياصدى تلمعون السالفة
اللي اعرفه انه شايب والبنت رفضت وابوها يوم عرف السالفة قال والله ماعندك الا هو خلي المكالمات تنفعك
مليكة[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 1 ساعة
الحياة صارت سهلة اللي تبي تلاقيه بتلاقيه ههههههههه
ناصر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 59 دقيقة
اشم ريحة أنا وتنزكمني
اعرف عندنا سالفة صارت زي كذا
لكن ما جاء من عند خطابة خابرين جاء من الله يستر على بناتنا
نهى[ عدد التعليقات: 518 ] نشر منذ 55 دقيقة
هههههههههه الله يسترها علينا
ابو بدر[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 41 دقيقة
من الامارات الى جازان هههههههه
المر[ عدد التعليقات: 1554 ] نشر منذ 19 دقيقة
زواج الزواج حلال جاء مع الباب ——-قصده شريف الله يوفقهم