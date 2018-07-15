السرديدي يخطف برونز الجودو الآسيوية للناشئين

نواف السالم(صدى):

حقق لاعب المنتخب السعودي للجودو ” جواد السرديدي ” المركز الثالث والميدالية البرونزية لوزن تحت 73 كجم في بطولة كأس آسيا المفتوحة للناشئين، بمشاركة 32 دولة من مختلف أنحاء العالم التي أقيمت اليوم في هونج كونج وتختتم غداً الأحد .

وجاءت هذه الميدالية بعد أن تمكن السرديدي من التغلب على منافسه لاعب منتخب طاجيكستان في بداية المشوار الآسيوي، ليتأهل مباشرة إلى الدور قبل النهائي، الذي خسر فيه من أمام لاعب المنتخب الأسترالي، ليقابل لاعب المنتخب الإماراتي في مواجهة البرونز، ويتغلب عليه ليخطف الميدالية ويضع اسمه في المركز الثالث لمنافسة الوزن تحت 73 كجم.