أب يقتل ابنته خنقًا بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

أقدم أب كويتي على قتل ابنته البالغة من العمر 30 عامًا، أمس السبت، وذلك بمدينة سعد العبدالله جنوب الجهراء.

وأفادت ” مصادر أمنية ” في الكويت ، بأن مواطنًا قام بخنق ابنته حتى فارقت الحياة بين يديه، وأكدت على أن القاتل سلم نفسه إلى الشرطة بعد ارتكاب الجريمة.

فيما تباشرت الجهات الأمنية الكويتية الحادثة، لكشف الملابسات، وقامت باتخاذ الإجراءات الرسمية واللازمة مع الجاني.