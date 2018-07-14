الأمير محمد بن فهد يزور بعض القري والمتاحف التاريخية بمحافظة النماص

محمد بن طحيطح(صدى):

قام صاحب السمو الأمير محمد بن فهد آل سعود بزيارة للحي التاريخي بالنماص ومتحف قصر التراث التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .

ثم انتقل بعد ذلك لقريه ومتحف آل عليان التراثية شمال محافظة النماص اطلع سموه خلالها على محتويات القرية من المعروضات والمقتنيات الأثرية، والقيام بجولة على مرافقها يرافقه المشرف على القرية صالح القناص ومدير فرع السياحة بالنماص محمد عبدالله العسبلي وعدد من أبناء القرية والزوار حيث قدمت للضيوف الأكلات الشعبية التي تشتهر بها المحافظة.

وقد أثنى سمو الأمير على مستوى الإبداع في التصاميم لهذه القرية ومدى الحفاوة والاستقبال من أهالي قرية آل عليان.

ويعتبر متحف قرية آل عليان من المتاحف الغنية جداً بكميات كبيرة من القطع التراثية القيمة والنادرة والتي تشمل تراث المنطقة حيث يمكن للزائر التجول في أركان القرية عبر مسارات وطرق تم تأهيلها مع الحفاظ على هويتها وطرازها الأثري مع إمكانية الاطلاع على تاريخ بناء القرية وتفاصيل منازلها وكيفية بنائها، ليقضي بذلك أجمل الأوقات عند مشاهدة روعة البناء وجمال التصاميم والتي تحاكي حياة الآباء والأجداد.