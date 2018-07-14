بالفيديو.. الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز تؤكد على مشاركة المرأة في التخطيط للمدن المستقبلية
أكدت الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن، وكيل مساعد لشئون التنمية المستدامة، على أهمية مشاركة المرأة والشباب في التخطيط للمدن المستقبلية حيث يتم التركيز على التفاعل مع القطاع الخاص ومؤسسات القطاع المدني في هذا المجال .
وجاء ذلك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بعنوان ” التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة ” .
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، وأقرت أهدافها السبعة عشر ، حيث أن رؤية المملكة 2030 تحدد خارطة طريق للبلاد نحو مستقبل مزدهر في جميع مجالات التنمية ، على أساس ثلاث ركائز: مجتمع حيوي ، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
الجوهرة[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 3 ساعات
تمثيل الشباب من اهم الاشياء التي نحتاجها بها الوقت
فيصل[ عدد التعليقات: 956 ] نشر منذ 3 ساعات
بالتوفيق الدائم ان شاء الله
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 2 ساعتين
المواطن السعودى يريد مدن متطورة ومتقدمة مثل ” مدينة أرامكو السعودية ” لماذا هم يعيشون فى مدن راقية متقدمة وباقى المواطنين يعيشون فى مدن تقل فيها النظافة وعدم التطور فى التخطيط العمرانى ووسائل الترفية المتقدمة يستطيع المواطن أن يبدع ويرفة عن نفسة هو وأسرتة .. لماذا لا يكون هناك مدن مثل أرامكو السعودية فى باقى مدن المملكة وتحويل المدن الباقية إلى مدن حضارية مقدمة بها المدارس والمنتزهات والترفية .. أرامكو مدينة نظيفة بها الصرف والطرق المخططة بأسوب علمى وصحى بعيدة عن النفايات والتلوث والمطاعم السيئة رديئة الخدمات .
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 2 ساعتين
عندما تدخل مدينة أرامكوا السعودية تجد بها النوادى والمسابح ووسائل الترفية والحدائق الرائعة جوها جميل رائحتة عطرة وبها المستشفيات والعلاج الصحى المتقدم وارياضة بجميع أنواعها والطرق مخططة مرصوفة بدون ” مطبات صناعية ” فى كل مكان طرق أمنة للسيارات تسوقها النساء .. وبها المطاعم النظيفة الراقية تقدم أفضل أنواع الطعام العالمى الفاخر .. تصميم المنازل رائع جميل منظم بدون رائحة كريهة ونفايات أمام المنزل كل شخص ملتزم بوقوف سيارتة أمام منزلة والشوارع بها الإنارة الممتازة .. السعودى الذى يسكن بداخل مدينة أرامكوا السعودية يكرة الخروج منها إلا لزمت الضرورة وإذا كنت زائر هناك تكرة الخروج منها إلى عالم ملوث بالنفايات .
qlq[ عدد التعليقات: 3188 ] نشر منذ 29 دقيقة
موفقين
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 19 دقيقة
أقولها بكل وضوح وصراحة .. القائمين على إدارة المؤسسات الحكومية بالمملكة العربية السعودية فى الأمور الإجتماعية والإنسانية والحياتية ورغم معظمهم لة بعثات خارجية قدمها خادم الحرمين الشريفين لهم لكى يتطوروا ثم يعودوا إلى أرض الوطن حاملين الخير والعلم والثقافة ولكن للأسف مثل ما ذهب عاد مرة أخرى إلى أرض الوطن يحتاج العلم من جديد .