بالفيديو.. الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز تؤكد على مشاركة المرأة في التخطيط للمدن المستقبلية

نايف السالم(صدى):

أكدت الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن، وكيل مساعد لشئون التنمية المستدامة، على أهمية مشاركة المرأة والشباب في التخطيط للمدن المستقبلية حيث يتم التركيز على التفاعل مع القطاع الخاص ومؤسسات القطاع المدني في هذا المجال .

وجاء ذلك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بعنوان ” التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة ” .

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، وأقرت أهدافها السبعة عشر ، حيث أن رؤية المملكة 2030 تحدد خارطة طريق للبلاد نحو مستقبل مزدهر في جميع مجالات التنمية ، على أساس ثلاث ركائز: مجتمع حيوي ، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح.