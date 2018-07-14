بالصور.. ” فيس بوك ” يشعل موجة غضب بسبب انتحار فتاة

واشنطن(صدى):

عبرت أسرة أمريكية عن غضبها اتجاه إدارة موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، بعدما أخفقت في إزالة صورة مزعجة لأم طفلين كانت قد نشرتها قبل انتحارها بلحظات.

وأقدمت باميلا برايس العربي على الانتحار في الـ23 من يونيو، بعد ساعات من نشرها صورة عبر صفحتها على ” فيس بوك “، مؤكده خلالها عن عدم تحملها لهذه الحياة.

وتوفيت مدربة اليوجا ” العربي ” في مستشفى نيوجيرسي في نفس يوم انتحارها، حيث تم نقلها إلى المستشفى دون جدوى، وسط العديد من التعليقات من صديقاتها بعدما شاهدوا المنشور الخاص بها على الفيسبوكوهي تستعد للانتحار.

أكد عائلة ” العربي ” أن الصورة التي لم يستطع الفيس بوك حذفها، كانت مزعجة جدًا، وتسببت في وجود سيل من الرسائل من الأصدقاء المعنيين الذين رأوا الصورة التي نشرتها العربي.

وأوضحت العائلة إنها اتصلت بإدارة فيس بوك لحذف الصورة، لكن الشركة لم تحذفها، وظلت على رأس صفحة العربي لمدة ثلاثة أيام بعد وفاتها حتى عثرت ابنتها البالغة من العمر 26 عامًا على كلمة مرور أمها وحذفتها.

وقالوا ” كان الأمر مؤلمًا للغاية بالنسبة لها.. لقد أصاب أطفالها الآن بصدمة لأن هذه هي الصورة الأخيرة التي رأوها لأمهاتهم – لا يمكن أن يتذكروها بالطريقة التي كانت عليها “.