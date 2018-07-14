تعليم الليث يدشن برنامج التطوير المهني التعليمي الصيفي للمعلمين والمعلمات غداً

مكة المكرمة(صدى):

تدشن إدارة التعليم بمحافظة الليث غداً فعاليات برنامج التطوير المهني التعليمي الصيفي الذي تقيمه وزارة التعليم لأول مرة على مستوى إدارات التعليم في المناطق والمحافظات .

وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي أن البرنامج يهدف إلى تطوير القدرات والمهارات المهنية لدى المعلمين والمعلمات لزيادة كفاءة النظام التعليمي بما ينعكس على مستويات التحصيل لدى الطلاب والطالبات ، بالإضافة إلى استغلال أوقات شاغلي الوظائف التعليمية خلال الإجازة الصيفية لتحسين المخرجات بما يضمن حصول المتدربين على حزمة كبيرة من الامتيازات، بالإضافة إلى أولوية الترشيح في عدد من مجالات التطوير الوظيفي. كأولوية الإيفاد للتدريس في المدارس السعودية في الخارج، والتفرغ للدراسات العليا في الجامعات السعودية والابتعاث الخارجي و غيرها من المفاضلات.

وتطلق إدارة التعليم ٤٣ برنامجاً تدريباً ونوعياً لمنسوبيها ومنسوباتها، يقوم بتقديمها ٣٨ مدرباً ومدربة ، ومن المرجح استفادة أكثر من ٥٧٥ معلماً ومعلمة .

وتتضمن البرامج المقدمة في التدريب: برامج الحقائب التدريبية الأساسية، و برنامج بحث الدرس، وبرامج القيادة المدرسية و المجتمعات المهنية التعليمية، و برامج الأمن والسلامة المدرسية، وبرامج التربية الصحية والرياضة، وبرامج ريادة الأعمال، وبرامج الطفولة ورياض الأطفال ، إضافة إلى برامج تمكين العلوم والرياضيات، وبرامج التربية الخاصة، وبرامج اللغة العربية، وبرامج اللغة الإنجليزية.

وتقرر إقامة البرامج التدريبية الموجهة للمعلمين بمركز التدريب التربوي للبنين في الليث ، فيما تقرر إقامة البرامج التدريبية للمعلمات في مركزي التدريب التربوي للبنات في الليث وأضم، والابتدائية الأولى والثالثة في الليث ، وثانوية الشواق ، ونادي الحي المتعلم في غميقة ، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً .