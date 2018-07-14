حوادث القطارات تبرز سخرية المصريين من ” مقدمة أخبار بكره “

سمر جمال(صدى):

أبرزت حوداث سكك الحديد المتسلسلة في مصر خلال الثلاثة أيام الماضية، بعض العبارات الطريفة لدى المصريين على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر وفيس بوك ” .

ولم تخلو العبارات من السخرية والطرافة من تقصير مسؤولي السكة الحديدة مع الحوداث المتكررة، والتعليق على تداول الأخبار حول هذه الحوادث.

وكعادة المصريين في الإسقاطات الطريفة، علقوا على صور الإعلامية ” رانيا هاشم ” مقدمة برنامج ” مانشيت ” على قناة ” On Live ” المصرية، بتعليقات طريفة رابطين ظهورها بحوادث القطارات، كانت أبرزها ” اتفرجنا عليكي وانتي بتقولي أخبار بكره واخرتها.. القطارات خبطت في بعضها ” .

كما أضافوا في تعليقاتهم الساخرة والطريفة ” حوادث القطارات مبتطلعش طبعة أولى عشان منركبهاش بكره ” ، وأيضًا بـ” خلاص مش عايزين أخبار بكره عايزين أخبار أيام الأبيض والأسود “.