الكويت توضح وضع الحدود الشمالية بعد مظاهرات العراق

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت دولة الكويت، اليوم السبت، أن الأوضاع الأمنية في البلاد طبيعية، مؤكدة أن الأحداث الجارية بالقرب من الحدود الشمالية هي شأن داخلي لدولة الجوار، وما يقوم به الجيش الكويتي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ما هو إلا إجراءات احترازية.

ويذكر أن مدن البصرة والنجف والناصرية والعمارة إضافة إلى مناطق أخرى في العراق بها مظاهرات واحتجاجات واسعة على سوء الخدمات الحكومية، والفساد الإداري، وتردي الوضع الإقتصادي.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش، في بيان إن دولة الكويت تتابع باهتمام بالغ الأحداث والتطورات الأخيرة في جمهورية العراق الشقيقة والمتمثلة بالمظاهرات والاحتجاجات التي جرت هناك، وتؤكد ثقتها بقدرة الأشقاء في العراق على معالجة هذه الأحداث بما يحقق الحفاظ على أمن واستقرار العراق وسلامة أبنائه.