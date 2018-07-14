اغتصاب ربة منزل حامل بالشهر الثالث

القاهرة(صدى):

شهدت قرية كفر الشهاوى بكفر شكر في مصر، واقعة مؤسفة، حيث تعرضت ربة منزل للاختطاف والاغتصاب ، أثناء استقلالها توك توك من قرية الشقر لتوصيلها إلى منزلها بقرية كفر الشهاوى، 4 أيام علي ذمه التحقيقات.

وأصدرت نيابة مركز كفر شكر برئاسة المستشار أحمد الكاشف، قرار بحبس المتهمين، 4 أيام علي ذمه التحقيقات.

وأعترف المتهمون باغتصاب ربة منزل داخل حديقة موالح بقرية كفر الشهاوى بكفر شكر في القليوبية، مؤكدين أنهم يعرفونها بطبيعة القرى واستغلوا فرصة وجودها بمفردها.

وأوضحت التحريات أن المجني عليها مطلقة وحسنة السمعة وكانت حاملا بالشهر الثالث.