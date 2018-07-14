اغتصاب ربة منزل حامل بالشهر الثالث
شهدت قرية كفر الشهاوى بكفر شكر في مصر، واقعة مؤسفة، حيث تعرضت ربة منزل للاختطاف والاغتصاب ، أثناء استقلالها توك توك من قرية الشقر لتوصيلها إلى منزلها بقرية كفر الشهاوى، 4 أيام علي ذمه التحقيقات.
وأصدرت نيابة مركز كفر شكر برئاسة المستشار أحمد الكاشف، قرار بحبس المتهمين، 4 أيام علي ذمه التحقيقات.
وأعترف المتهمون باغتصاب ربة منزل داخل حديقة موالح بقرية كفر الشهاوى بكفر شكر في القليوبية، مؤكدين أنهم يعرفونها بطبيعة القرى واستغلوا فرصة وجودها بمفردها.
وأوضحت التحريات أن المجني عليها مطلقة وحسنة السمعة وكانت حاملا بالشهر الثالث.
أبو مها[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 4 ساعات
الإعدام ياعباد الله والرجم لهؤلاء الخنازير والوقوف مع الأخت لأن لاذنب لها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30885 ] نشر منذ 4 ساعات
المشكلة أخواننا المصريين الله يهديهم
ماعندهم هذيك العقوبات
كلهت500جنيهه وتطلع كفالة
علشان كذا الأجرام عندهم في أزدهار🤔
براغى[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابومها تعليقك يدل على اصلك الطيب ونفسك القويمة السليمة…اللهم استر على بناتنا وبنات للمسلمين وانتقم من الفسقة والمجرمين المفسدين فى الارض والشامتين فى مصاءب المسلمين
ام الدنيا[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 2 ساعتين
المشكله صوروها سكس وهم شغالين عليها تلاقيهم خزنوا الفلم على المواقع السكسيه فضحوا ربة المنزل هنا المشكله
انتشر فلمها السكسي يالهوي ياخرابيه عملتوا ايه اكلتوني لحم ورميتوني عظم
أبو مها[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 2 ساعتين
براغي🤗🤗
مشكور ياخوي الله يسلمك
ومثل ماقلت الله يستر على بنات المسلمين ويكشف وجوه المنافقين اللي مايخافوا الله