رئيسة كرواتيا عن نهائي المونديال: انتظره بفارغ الصبر

ماجد محمد(صدى):

عبرت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش، عن مدى حماسها للمباراة النهائية في كأس العالم 2018، والتي يخوضها منتخب بلادها للمرة الأولى.

وأكدت رئيسة كرواتيا أنها تنتظر بفارغ الصبر هذه المباراة، قائله للصحفيين ” لا أعرف كيف سأصمد حتى الأحد ” .

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب كرواتيا مع نظيره الفرنسي في نهائي كأس العالم بروسيا 2018، يوم الأحد المقبل.