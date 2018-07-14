رئيسة كرواتيا عن نهائي المونديال: انتظره بفارغ الصبر
عبرت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش، عن مدى حماسها للمباراة النهائية في كأس العالم 2018، والتي يخوضها منتخب بلادها للمرة الأولى.
وأكدت رئيسة كرواتيا أنها تنتظر بفارغ الصبر هذه المباراة، قائله للصحفيين ” لا أعرف كيف سأصمد حتى الأحد ” .
ومن المنتظر أن يلتقي منتخب كرواتيا مع نظيره الفرنسي في نهائي كأس العالم بروسيا 2018، يوم الأحد المقبل.
فهد[ عدد التعليقات: 1435 ] نشر منذ 4 ساعات
ان شاء الله يكون خير احس انكم راح تفوزون
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30885 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الله
هذي المرأه تشبهه وحده
أعرفها بكل شي
باالشكل والحواجب والعيون حتى الشخصية
وأتوقع نفس العمر٥٧سنه
لكني معجب جدآ برئيسة كرواتيا
منذ أن تولت رئاسةكرواتياعام٢٠١٥م
سوت أنجازات عديدة
وجعلت بلدها أقتصادي درجه أولا
الغت المميزات والبدلات عن المسؤلين الكبار
وشالت الضرائب عن ذوي الدخل المحدود
وتنازلت عن٣٠%من راتبها لخزينةالدولة
وباعت طائرتها الخاصة وتركب مع الناس
في إي طيارة ودرجة سياحية مو أولا
وتمشي مع شعبها في الشارع
أحلا تحية حب وأحترام لهذه المرأه الكرواتية😘😘😘
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30885 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الله
أحببت هذه المرأه
لصدقها وأخلاصها وحبها لشعبها
منذ أن تولت رئاسةكرواتيا عام٢٠١٥
اول عمل قامت به
الغت جميع البدلات والامتيازات حقت المسؤلين الكبار
وتنازلت عن ٣٠%من لراتبها الشهري لخزينةالدولة
والغت الضرائب عن الفقراء وذوي الدخل المحدود
وباعت طائرتها الخاصة وتركب مع الناس بدرجة سياحية مو أولا
وتمشي مع الناس في الشارع.أوجه لها أجمل تحية😘
عرفتي ليش أنا متمسك فيكي ياشبيهتها
يافا😍