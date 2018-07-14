” خالد النمر ” : أطعمة محذورة على المرضى المتناولين للأسبرين
حذر الدكتور ” خالد النمر ” استشاري أمراض القلب، اليوم السبت، من تناول بعض الأطعمة المسببة لسيولة الدم بالتزامن مع تناول عقار الأسبرين نتيجة للمضاعفات التي قد تنتج عن هذا.
وقال ” النمر ” ، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، على ” من يأخذ الأسبرين يجب يكون حذرًا من الإكثار في تناول أطعمة تزيد سيولة الدم لتأثيرها على التصاق الصفائح الدموية مثل: زنجبيل ، ثوم جنكة ، جنسنج، قسط هندي ” .
فهد[ عدد التعليقات: 1435 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يوفقك ويعطيك العافية
ويشفي كل مريض
تركي[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 4 ساعات
جزاك الله كل خير