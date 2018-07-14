300 ألف دولار للفرد بأول رحلة سياحية فضائية

واشنطن(صدى):

كشفت شركة ” جيف بيزوس ” للصواريخ، عن التكلفة المحتملة لإرسال الرحلات إلى الفضاء، مؤكدة أنها تخطط لإطلاق الرحلات الفضائية العام المقبل، بتكلفة تتراوح بين 200 و300 ألف دولار للشخص الواحد.

وأكدت وكالة أنباء رويترز، على أنه هناك بعض الزبائن المحتملين من صناع الطيران والذين كانوا حريصين على معرفة تكلفة التذكرة على مركبة الفضاء الجديدة ” نيو شيبارد ” ، التابعة لشركة ” بلو أوريجين ” ، لمعرفة الأسعار وما إذا كانت قادرة على توفير رحلات لسد كمية الطلب.

وأضاف مسئولين تنفيذين في الشركة، أنهم سيجرون اختبارات تجريبية مع الركاب في هذه المركبة، مؤكدين على موعد طرح التذاكر الخاصة بالرحلات الفضائية بدءًا من العام القادم.

والجدير بالذكر أن شركة الفضاء الأمريكية ” سبيس إكس ” كانت أعلنت إعتزامها إرسال سائحين اثنين في رحلة حول القمر نهاية عام 2018، مستخدمة في ذلك سفينة فضاء يجري تصنيعها لحساب رواد فضاء إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ” ناسا ” وصاروخا لم يختبر طيرانه بعد.

وقالت شركة ” سبيس إكس ” في بيان لها ، ” يسرنا أن نخبركم بأن شخصين عاديين أجريا محادثات مع شركة ” سبيس إكس ” من أجل القيام برحلة حول القمر نهاية العام المقبل، ودفعا بشكل مسبق دفعة كبيرة من المال من أجل تنفيذ الرحلة حول القمر ” .