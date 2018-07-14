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بالفيديو .. وصول بعثة الهلال إلى النمسا

بالفيديو .. وصول بعثة الهلال إلى النمسا
طلال الغامدي(صدى):

وصلت، مساء اليوم السبت، بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى النمسا؛ لإقامة معسكر خارجي استعدادًا لبداية الموسم الرياضي الجديد 2018-2019.

وضمت البعثة التي غادرت المملكة ظهر أمس الجمعة، 32 لاعبًا على رأسهم سالم الدوسري والإسباني ألبرتو بوتيا.

يُذكر أن الهلال يبدأ مبارياته الودية أمام رابيد لينز النمساوي، الأحد المقبل، ويختتم لقاءاته الودية 1 أغسطس المقبل، حيث لم يتحدد الخصم حتى الآن.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1435 ] نشر منذ 5 ساعات

بالتوفيق ان شاء الله يكون معكسر الخير

[ عدد التعليقات: 518 ] نشر منذ 5 ساعات

الله معكم يا ابطال

[ عدد التعليقات: 2479 ] نشر منذ 4 ساعات

ناقصهم لاعب وسط وصانع الاعب مميز

[ عدد التعليقات: 2781 ] نشر منذ 4 ساعات

بالتوفيق
💙💙💙💙💙

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