بالفيديو .. وصول بعثة الهلال إلى النمسا
وصلت، مساء اليوم السبت، بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى النمسا؛ لإقامة معسكر خارجي استعدادًا لبداية الموسم الرياضي الجديد 2018-2019.
وضمت البعثة التي غادرت المملكة ظهر أمس الجمعة، 32 لاعبًا على رأسهم سالم الدوسري والإسباني ألبرتو بوتيا.
يُذكر أن الهلال يبدأ مبارياته الودية أمام رابيد لينز النمساوي، الأحد المقبل، ويختتم لقاءاته الودية 1 أغسطس المقبل، حيث لم يتحدد الخصم حتى الآن.
فهد[ عدد التعليقات: 1435 ] نشر منذ 5 ساعات
بالتوفيق ان شاء الله يكون معكسر الخير
تركي[ عدد التعليقات: 518 ] نشر منذ 5 ساعات
الله معكم يا ابطال
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2479 ] نشر منذ 4 ساعات
ناقصهم لاعب وسط وصانع الاعب مميز
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2781 ] نشر منذ 4 ساعات
بالتوفيق
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