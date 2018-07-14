أكثر من 5900 متدرب ومتدربة بتعليم مكة غدا في البرنامج التدريبي الصيفي

محمد السعران(صدى):

تنطلق بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة غدًا الأحد 1 / 11 / 1439 هـ البرامج التدريبية الصيفية المهنية والتي تستهدف معلمي ومعلمات تعليم مكة ومشرفي ومشرفات وقيادات الإدارة التعليمية بمكة، وستنطلق البرامج التدريبية في 10 مراكز للتدريب بواقع 180 برنامج يقدمها 69 مدربا و مدربة لأكثر من 5900 متدرب ومتدربة.

وتشمل البرامج التدريبية المقدمة بتعليم مكة على برامج عديدة متنوعة منها، القيادة بالقيم و القيادة الاستراتيجية، قيادة التعلم الفعّال، مهارات الكشف المبكر عن جوانب ضعف التحصيل الدراسي، الذكاءات المتعددة، كيف تعد درسا ناجحا، أمن المعلومات مجتمعات التعلّم المهنية.

وقد أبانت وزارة التعليم منذ انطلاقة مشروع البرامج التدريبية الصيفية بأنها تهدف من خلاله إلى تطوير القدرات والمهارات المهنية لدى 12 وظيفة تعليمية لزيادة كفاءة النظام التعليمي بما ينعكس على مستويات التحصيل لدى الطلاب والطالبات، وفي المقابل تستثمر الوزارة أوقات شاغلي الوظائف التعليمية خلال الإجازة الصيفية لتحسين المخرجات بما يضمن حصول المتدربين على حزمة كبيرة من الامتيازات، بالإضافة إلى أولوية الترشيح في عدد من مجالات التطوير الوظيفي كأولوية الإيفاد للتدريس في المدارس السعودية في الخارج، والتفرغ للدراسات العليا في الجامعات السعودية والابتعاث الخارجي و غيرها من المفاضلات.